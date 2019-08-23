Прапор України несе в собі стародавнє значення і символізує пшеничне поле і блакитне небо, більше цікавих фактів читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

У 2004 році президент Леонід Кучма підписав акт про проголошення 23 серпня Днем державного прапора України.

10 фактів про прапор України

1. Жителі Галичини використовують синьо-жовтий прапор ще з 1948 року, виставивши його на рівень національного значення.

2. У 1917 році відбулася українська революція, з’явилася УНР. У битвах за свою свободу українські воїни йшли в бій під синьо-жовтими прапорами. Так, у битві під Крутами над захисниками української свободи майорів саме такий стяг.

3. Вперше поєднання синього і жовтого з’явилося на гербі Львова: Данило Галицький подарував місту, заснованому у 1256 році, герб із зображенням жовтого лева на блакитному тлі.

4. Золотий і синій колір використовувалися в гербі Руського королівства офіційно з XIV століття. Також ці кольори є на гербах місцевої знаті, князів, шляхтичів.

5. Перший президент України Михайло Грушевський затвердив жовто-синій прапор. У сучасній Конституції України національний прапор навпаки – синьо-жовтий.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

6. Досі експерти сперечаються, який колір повинен розташовуватися вгорі, а який – внизу. Така плутанина виникла ще за часів УНР: тоді застосовували обидва варіанти. Символіка кольорів набагато глибша, ніж просто уособлення неба і поля пшениці.

Золоте, жовте символізує Творця, Бога-Отця і взагалі духовне начало. Синє ж – це все земне, а також свобода вибору, якою Творець наділив свої творіння в надії, що вони нею не зловживатимуть.

7. Після завоювання України більшовиками та утворення УРСР Володимир Ленін затвердив прапор республіки: червоне поле, а у верхньому кутку – синьо-жовтий прапорець. Але з ідеологічних міркувань вже в 1919 синьо-жовтий колір зник з прапора.

Читайте: Де дивитися марш на День незалежності 2019

8. 22 липня 1976 року на Олімпійських іграх в Монреалі один канадський студент українського походження розгорнув синьо-жовтий прапор під час змагань з гандболу.

9. 26 квітня 1989 року, в річницю Чорнобильської трагедії, активіст Юрко Волощак розгорнув синьо-жовтий прапор на площі Ринок у Львові. Це був перший випадок використання національного прапора за весь радянський період.

10. 23 серпня 2018 року у Дніпрі підняли найбільший прапор України, який коли-небудь майорів над українською територією. Висота флагштока – 72 метри, а розмір прапора – 12 на 18 метрів. Прапор встановили на проспекті Яворницького біля Історичного музею.

До слова, Факти ICTV проведуть пряму трансляцію заходів до Дня незалежності України.