Електронні трудові книжки (ЕТК) — це інструмент, який має значно спростити підтвердження трудового стажу та оформлення пенсій. Та навіть після оцифрування документів люди стикаються з відмовами з боку Пенсійного фонду та необхідністю додатково доводити свій стаж.

Чому ПФУ не зараховує стаж після оцифрування трудової книжки та що робити в такому випадку, читайте в нашому матеріалі.

Електронні трудові книжки: що змінилося

Із 10 червня 2021 року набув чинності закон України від 05.02.2021 №1217-ІХ, яким передбачено облік трудової діяльності в електронній формі. Дані про стаж тепер зберігаються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зараз дивляться

Водночас було запущено процес оцифрування паперових трудових книжок. Завершити його планують до 10 червня 2026 року.

Наявність ЕТК в особистому кабінеті ще не гарантує безпроблемного оформлення пенсії.

На практиці громадяни стикаються з ситуаціями, коли навіть після оцифрування документів Пенсійний фонд висуває додаткові вимоги або не враховує частину стажу.

Причина, чому ПФУ не зараховує стаж після оцифрування трудової книжки

Під час обробки скан-копій працівники можуть не помітити помилки або не врахувати певні записи. У результаті проблеми, які існували у паперових трудових, фактично переносяться і в електронний формат.

Ідеться, зокрема, про:

неточності у прізвищі чи інших даних на титульній сторінці;

відсутність нумерації записів;

помилки в датах або виправлення;

використання різних кольорів чорнил чи римських цифр.

Такі недоліки суперечать вимогам Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом від №58.

Навіть за наявності електронної трудової книжки Пенсійний фонд може вимагати додаткові документи для підтвердження стажу.

Пенсійний фонд не зараховує стаж після оцифрування трудової книжки: що робити

Якщо ПФУ не зараховує стаж після оцифрування через нечіткі або сумнівні записи, то варто звернутися до підприємства, де ви працювали, або до архівної установи.

Там потрібно отримати документи, які підтверджують відповідний період роботи. Отримані документи слід відсканувати та подати до Пенсійного фонду: або через вебпортал із накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або особисто в сервісному центрі.

Якщо ж у трудовій книжці відсутні записи про роботу до 1 січня 2004 року, або містяться виправлення чи неточності, стаж також можна підтвердити альтернативними документами.

Зокрема, це можуть бути:

довідки з посиланням на накази про прийняття та звільнення;

відомості про нарахування зарплати;

особові рахунки, посвідчення, характеристики;

письмові трудові договори чи інші документи, що містять інформацію про періоди роботи.

Для цього необхідно звернутися до підприємства або його правонаступника. Якщо ж воно ліквідоване — до архіву за місцем роботи.

Після цього скан-копії документів подаються до Пенсійного фонду з урахуванням вимог пункту 4 Порядку подання відомостей про трудову діяльність в електронній формі, затвердженого постановою правління ПФУ від 12.03.2021 №11-1.

Чи варто відмовлятися від паперової трудової книжки

Попри цифровізацію, відмовлятися від паперової трудової книжки поки що не варто. Навіть за наявності ЕТК вона залишається важливим доказом стажу, особливо у спірних ситуаціях.

9 квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13705-д, який передбачає зміни до закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Документ встановлює, що якщо необхідні дані вже є в державних електронних реєстрах, вимагати додаткові довідки у громадян заборонено.

Крім того, Пенсійний фонд буде зобов’язаний допомагати у зборі документів і пояснювати порядок підтвердження стажу у разі відмови.

Електронні трудові книжки справді спрощують доступ до інформації про стаж, однак не гарантують відсутності проблем. Людський фактор, технічні збої та формальний підхід можуть створювати труднощі навіть через багато років.

Джерело : Пенсійний фонд

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.