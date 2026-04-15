Міністр фінансів США Скотт Бесент повідомив, що Америка вирішила не продовжувати дію винятків, які дозволяли купувати іранську та російську нафту без санкцій.

Про це пише агентство Reuters.

Санкційні винятки на нафту не продовжать: які наслідки

Про те, що Вашингтон не поновлюватиме 30-денну відмову від санкцій щодо іранської нафти в морі, термін дії якої закінчується цього тижня, стало відомо 14 квітня.

Це також дозволить аналогічній відмові від санкцій щодо російської нафти закінчитися цими вихідними.

– Ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на російську нафту, і ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на іранську нафту. Це була нафта, яка була у воді до 11 березня. Тож усе це вже було використано, – сказав Бессент на брифінгу в Білому домі.

Ці кроки сигналізують про припинення спроб адміністрації Трампа використати скасування санкцій для вивільнення більшої кількості запасів нафти та зниження стрімкого зростання світових цін на енергоносії.

За словами Бессента, виняток із санкцій дозволив близько 140 млн барелів нафти потрапити на світові ринки. Це допомогло зменшити тиск на постачання енергоносіїв під час війни в Ірані. Термін дії цієї відмови закінчується 19 квітня.

Нагадаємо, сенатори США від Демократичної партії закликали адміністрацію Дональда Трампа не продовжувати санкційні винятки для російської нафти, вказуючи на значні доходи РФ від її експорту.

США послабили санкційний режим проти РФ наприкінці березня 2026 року, дозволивши тимчасові фінансові операції, пов’язані з транспортуванням та постачанням російської нафти. Згідно з генеральною ліцензією №134, виданою OFAC, ці винятки діють до 11 квітня 2026 року, після чого мають бути припинені.

