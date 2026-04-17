Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив дію обмежень, які забороняють заходити до американських портів суднам, пов’язаним із Росією.

Про це повідомляє Федеральний реєстр США.

Обмеження для суден РФ: що відомо

Йдеться про продовження режиму надзвичайного стану, який дозволяє США обмежувати рух і стоянку афілійованих з РФ суден у своїх портах.

Відповідний документ подали до Федерального реєстру 16 квітня, а офіційна публікація запланована на 17 квітня.

У документі наголошується, що обмеження поширюються не лише на судна під прапором Росії, а й на так звані Russian-affiliated vessels — тобто судна, які мають будь-який зв’язок із РФ.

Варто зазначити, що це не нові санкції, а продовження вже чинних обмежень, запроваджених ще у 2022 році після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Таким чином, дія обмежень автоматично продовжується щонайменше до весни 2027 року.

Нагадаємо, що нещодавно американська адміністрація відновила дію санкцій проти російської нафти після завершення тимчасових винятків.

Водночас експерти зазначають, що, попри обмеження, Росія все ще має можливості обходу санкцій, зокрема через посередників і альтернативні маршрути постачання.

Пов'язані теми:

