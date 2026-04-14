Керування автомобілем без водійського посвідчення заборонено, це вважається серйозним правопорушенням.

Чи мають право військовослужбовці їздити без посвідчення водія під час воєнного стану — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна військовим їздити без прав

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначають, що військовослужбовці не мають права керувати транспортним засобом без посвідчення водія навіть під час воєнного стану або виконання службових обов’язків.

Закон України Про дорожній рух (стаття 16) чітко визначає, що кожен водій повинен мати при собі посвідчення водія відповідної категорії.

Військовий статус або перебування на службі не дає виключення від цієї вимоги, — підкреслили юристи БПД.

Юристи додали, що військовослужбовці можуть керувати лише тими видами транспорту, на управління якими вони мають дозвіл (тобто відповідну категорію посвідчення водія).

Навіть якщо транспортний засіб є службовим, у водія все одно має бути з собою посвідчення водія й технічний талон на транспортний засіб.

Проте під час воєнного стану користуватися водійським посвідченням можна, якщо воно є протермінованим. Тобто, якщо військовослужбовець не має змоги поновити посвідчення, він може використовувати старе.

Відповідальність за водіння без прав — що передбачено військовим

Стаття 126 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність водіям:

керування авто без посвідчення водія — штраф 425 грн;

грн; керування авто особою, яка не має права водіння, або ж за передавання керма такій людині — штраф 3 400 грн;

грн; керування авто у нетверезому стані — штраф 17 тис грн та позбавлення прав на 1 рік, якщо порушення буде скоєне повторно протягом року – штраф 34 000 грн та позбавлення прав строком на 3 роки;

та позбавлення прав на 1 рік, якщо порушення буде скоєне повторно протягом року – штраф 34 000 грн та позбавлення прав строком на 3 роки; керування транспортним засобом при позбавленні права керування — 20 400 грн;

грн; повторне порушення протягом року після вилучення прав – 40 800 грн.

Якщо водій відмовляється сплачувати штраф протягом 15 днів — відповідальність (штраф) подвоюється.

