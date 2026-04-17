Вибухи в Дніпрі прогриміли зранку під час атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Оновлено о 08:40

Вибухи у Дніпрі 17 квітня: що відомо

За словами голови ОВА, під ворожий обстріл потрапив один із об’єктів транспортної інфраструктури. Унаслідок влучання там спалахнула пожежа та пошкоджено тролейбус.

Вогонь охопив частину території підприємства, однак рятувальники оперативно прибули на місце і взяли ситуацію під контроль.

Пожежу вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація її наслідків.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Дніпро 17 квітня постраждав 29-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та встановлюють усі обставини удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1514-ту добу.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото : УНІАН

