День прапора України святкують 23 серпня по всій країні. Як українці відзначають це свято – читайте на Фактах ICTV.

Українці відзначають День прапора України 2019. Вони викладають у мережі світлини з одним із державних символів.

Синьо-жовтими кольорами замайоріли всі вулиці українських міст і стрічки соцмереж. Українці вітають один одного зі святом і нагадують, що прапор – це символ гідності українського народу.

Вони закликають шанувати державний символ і в такий спосіб проявляти повагу до свого народу і країни.



























День прапора України: як святкують українці / 7 фотографий

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До слова, раніше Факти ICTV публікували привітання з Днем прапора в картинках.