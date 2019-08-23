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Факти / Україна

День прапора України: як святкують українці

День прапора України святкують 23 серпня по всій країні. Як українці відзначають це свято – читайте на Фактах ICTV.

день прапора україни

Українці відзначають День прапора України 2019. Вони викладають у мережі світлини з одним із державних символів.

Синьо-жовтими кольорами замайоріли всі вулиці українських міст і стрічки соцмереж. Українці вітають один одного зі святом і нагадують, що прапор – це символ гідності українського народу.

Вони закликають шанувати державний символ і в такий спосіб проявляти повагу до свого народу і країни.

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День прапора України: як святкують українці / 7 фотографий

Читайте: День державного прапора України – історія і значення

До слова, раніше Факти ICTV публікували привітання з Днем прапора в картинках.

Фото: Dreamstime

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