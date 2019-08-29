У Верховній Раді зареєстровано законопроект про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Законопроект про відтермінування штрафів для водіїв на євромерах був зареєстрованний президентом України Володимиром Зеленським.

Президент визначив цей законопроект як невідкладний, однак його текст поки відсутній на сайті парламенту.

Законопроект зареєстрованний під №1030.

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Нагадаємо, що з 22 серпня штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах повинні були набути чинності. Однак Володимир Зеленський заявив про ініціативу відстрочити на 90 днів введення санкцій для водіїв євроблях.