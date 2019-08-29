В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Законопроект об отсрочке штрафов для водителей на евромерах был зарегистрирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент определил этот законопроект как неотложный, однако его текст пока отсутствует на сайте парламента.

Законопроект зарегистрированным под №1030.

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Напомним, что с 22 августа штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах должны были вступить в силу. Однако Владимир Зеленский заявил об инициативе отсрочить на 90 дней введения санкций для водителей евроблях.