Після 22 серпня поліція не вилучатиме автомобілі у власників євроблях, а також не має права накладати штрафи.

З 22 серпня набувають чинності штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах. Але президент Володимир Зеленський раніше заявив про інціативу відстрочити введення штрафних санкцій для водіїв євроблях на 90 днів.

У Міністерстві інфраструктури 21 серпня відбулася нарада з вирішення питань розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, на якій були присутні представники влади і громадські активісти.

За результатами наради ухвалено рішення створити робочу групу, яка за час відтермінування санкцій повинна розробити новий законопроект, що врегулює порядок та чіткі, прозорі і зрозумілі правила розмитнення автомобілів. Робочу групу очолюватиме Владислав Криклій.

Законопроект Володимира Зеленського вже підтримали всі зацікавлені органи виконавчої влади та громадськість.

Що чекає на власників євроблях після 22 серпня

З 23 серпня до дати ухвалення продовження пільгового періоду ніхто не має права забирати авто, конфісковувати чи ставити на штрафмайданчики, – сказав лідер АвтоЄвроСили Олег Ярошевич після наради.

Він також зазначив, що у поліцейських немає можливості притягувати власників авто на єврономерах до матеріальної відповідальності, оскільки відсутня сама процедура.

Читайте: Штрафи за євробляхи: що вирішили на круглому столі

Як поводитися, якщо вас зупинила поліція

Водіїв євроблях просять поводитися спокійно. Після 22 серпня поліція має право зупиняти авто, але не має права штрафувати або вилучати машину.

Заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив, що штрафи для власників євроблях відтермінують ще на три місяці. Новообрані депутати ухвалять законопроект у перший же день роботи – 29 серпня.

За словами Руслана Рябошапки, за цей час розроблять новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Він також додав, що наразі поліція не має доступу до митних баз, тому не може знати, чи порушив автомобіль терміни в’їзду.

Тобто зупиняти євробляхи поліція право має, а штрафувати не може.

Які штрафи за порушення правил ввезення авто на єврономерах

За перевищення терміну доставки або тимчасового ввезення авто на 20-30 діб – 85 тис. грн, нагадує Державна фіскальна служба.

Якщо строк перевищено більше ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомлектації машини – штраф 170 тис. грн або конфіскація.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як розмитнити авто на єврономерах і не переплатити.