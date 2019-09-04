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Факти / Україна

Легалізація медичного канабісу в Україні можлива – Скалецька

На розгляд Верховної Ради можуть внести новий проект закону про легалізацію медичного канабісу.

Каннабіс

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час прес-конференції заявила, що питання легалізації медичної марихуани порушувала Уляна Супрун, проте її ініціативу заблокували.

Новий законопроект про легалізацію канабісу можуть внести до Верховної Ради найближчим часом.

– Ми повинні просто опрацювати цей момент більш детально, з максимальним обґрунтуванням медичного застосування. Якщо ми обґрунтуємо, я думаю, у нас може бути конструктивна розмова, – пояснила Скалецька.

Читайте: Легалізація канабісу в Україні: ініціатива для наркоманів або ефективне лікування

У депутатів з фракції Слуга народу є ідеї щодо того, як може виглядати новий законопроект про легалізацію канабісу.

До слова, приблизно 2 млн громадян України з важкими хворобами потребують медичної марихуани.

Фото: Dreamstime

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