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Факти / Україна

Мотор Січ перед продажем: масові скорочення та зарплати у 4 тис.

Мотор Січ переживає важкі часи. На підприємстві скорочують працівників, а про підвищення зарплати мова навіть не йде.

Мотор Січ перед продажем: масові скорочення та зарплати у 4 тис.

Українське підприємство АТ Мотор Січ може продати 50% акцій китайському холдингу.

Про це заявив директор зі зв’язків із громадськістю Мотор Січі Анатолій Малиш, підкресливши, що підприємство очікує на рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ).

На ситуацію останніх важких для підприємства років скаржиться багатотисячний колектив. За словами працівників, на Мотор Січі наближаються масові скорочення – до 50% штату.

– У серпні мене попередили про звільнення, незважаючи на те, що я маю двох неповнолітніх дітей. Чула, скорочувати будуть цілі цехи, а списки звільнених просто вивішуватимуть на дошку оголошень, – розповіла Марина, яка пропрацювала на Мотор Січі більше десяти років.

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Також працівники нарікають на катастрофічно низьку заробітну плату. За словами інженера цеху Сергія, зарплата на Мотор Січі одна з найнижчих у місті – від 4 тис. до 6 тис. грн.

Зазначимо, що китайських холдинг перед придбанням акцій Мотор Січі взяв на себе зобов’язання зберегти робочі місця і зарплати, а також забезпечити завод замовленнями на достатньому для його розвитку рівні.

Як повідомлялося, у Службі безпеки України звинуватили компанії Мотор Січі у фінансуванні “ДНР”.

Джерело: Факты

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