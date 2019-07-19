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Факти / Україна

Компанії Мотор Січі два роки фінансували “ДНР” – СБУ

Сніжнянський машинобудівний завод за два роки перерахував до “бюджету ДНР” 32 млн російських рублів, заявляють у СБУ.

Компанії Мотор Січі два роки фінансували “ДНР” – СБУ

Група компаній ПАТ Мотор Січ (Запоріжжя) два роки фінансувала діяльність терористичної організації “ДНР”.

Згідно з досудовим розслідуванням Служби безпеки України, посадові особи відокремленого підрозділу групи – Сніжнянський машинобудівний завод, який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, проводили безтоварні операції з фіз- та юрособами, розташованими на території України, РФ і “ДНР”.

Зокрема, у 2015 році заводом до бюджету “ДНР” було сплачено понад 32 млн російських рублів так званих “податків та інших обов’язкових платежів”.

Крім того, “Міністерству доходів і зборів Донецької народної республіки”, яке фінансує бойовиків, безоплатно передавалися інші матеріальні цінності.

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Слідчі СБУ оголосили підозру директору і начальнику фінансового відділу Сніжнянського машинобудівного заводу в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 ККУ (Фінансування тероризму). Триває досудове слідство.

ПАТ Мотор Січ – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки. Власник Мотор Січі – нардеп В’ячеслав Богуслаєв – балотується на позачергових виборах до Верховної Ради у 77 окрузі.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура за підозрою у фінансуванні тероризму відкрила кримінальне провадження проти двох власників українського телеканалу NewsOne.

Фото: Dreamstime

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