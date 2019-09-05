Мотор Січ можна врятувати, якщо організувати поставки продукції українського підприємства на міжнародні ринки.

Українське підприємство АТ Мотор Січ не зможе продовжувати своє існування, орієнтуючись на внутрішній ринок.

За даними інформаційного проекту # FLY9999, присвяченого українській авіації, на утримання підприємства необхідно щорічно не менше 12 млрд грн. У держави немає можливості для забезпечення фінансування замовлень на таку суму.

Мотор Січ можуть врятувати тільки поставки українських двигунів, літаків на міжнародні ринки.

Зараз підприємство знаходиться у кроці від продажу 50% акцій китайському холдингу. Можливий покупець уже взяв на себе зобов’язання зберегти робочі місця і зарплати, а також забезпечити завод замовленнями на достатньому для його розвитку рівні.

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В угоди є дві перешкоди: перша – це дозвіл Антимонопольного комітету України, який зараз вивчає деталі продажу Мотор Січі. Друга – позиція США. Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джон Болтон спеціально прилетів до України, щоб переконати владу України відмовитися від ідеї продажу 50% Китаю.

Як повідомлялося, багатотисячний колектив Мотор Січі нарікає на катастрофічно низьку заробітну плату і скорочення штату.

Джерело: Факты