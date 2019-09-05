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Факти / Україна

Врятувати Мотор Січ: на утримання заводу потрібно 12 млрд на рік

Мотор Січ можна врятувати, якщо організувати поставки продукції українського підприємства на міжнародні ринки.

Врятувати Мотор Січ: на утримання заводу потрібно 12 млрд на рік

Українське підприємство АТ Мотор Січ не зможе продовжувати своє існування, орієнтуючись на внутрішній ринок.

За даними інформаційного проекту # FLY9999, присвяченого українській авіації, на утримання підприємства необхідно щорічно не менше 12 млрд грн. У держави немає можливості для забезпечення фінансування замовлень на таку суму.

Мотор Січ можуть врятувати тільки поставки українських двигунів, літаків на міжнародні ринки.

Зараз підприємство знаходиться у кроці від продажу 50% акцій китайському холдингу. Можливий покупець уже взяв на себе зобов’язання зберегти робочі місця і зарплати, а також забезпечити завод замовленнями на достатньому для його розвитку рівні.

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В угоди є дві перешкоди: перша – це дозвіл Антимонопольного комітету України, який зараз вивчає деталі продажу Мотор Січі. Друга – позиція США. Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джон Болтон спеціально прилетів до України, щоб переконати владу України відмовитися від ідеї продажу 50% Китаю.

Як повідомлялося, багатотисячний колектив Мотор Січі нарікає на катастрофічно низьку заробітну плату і скорочення штату.

Джерело: Факты

Фото: Dreamstime

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