Восьмеро звільнених політв’язнів досі перебувають на лікуванні у лікарні Феофанія

Головний лікар Феофанії Андрій Строкань повідомив, що зі звільненими українцями інтенсивно займається психологічна служба лікарні.

За його словами, серед всіх пацієнтів складним залишається стан проооперованого Едема Бекірова. У нього крім проблем кардіологічного характеру є цукровий діабет.

Наразі лікарям вдалося стабілізувати його стан і перевести у кардіологічне відділення. Але, крім операції на серці, йому потрібно міняти протез.

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Андрій Строкань також додав, що у лікарню повернувся Олег Сенцов. Він відмовився обстежуватися, але госпіталізована його мама, яка проходить курс терапії.

Лікарі обіцяють виписати кілька пацієнтів найближчим часом.

Раніше медики повідомляли, що вкрай важких пацієнтів серед звільнених українців немає.