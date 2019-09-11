PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Бекіров – складний пацієнт: лікарі про стан здоров’я звільнених українців

Восьмеро звільнених політв’язнів досі перебувають на лікуванні у лікарні Феофанія

Едем Бекіров

Головний лікар Феофанії Андрій Строкань повідомив, що зі звільненими українцями інтенсивно займається психологічна служба лікарні.

За його словами, серед всіх пацієнтів складним залишається стан проооперованого Едема Бекірова. У нього крім проблем кардіологічного характеру є цукровий діабет.

Наразі лікарям вдалося стабілізувати його стан і перевести у кардіологічне відділення. Але, крім операції на серці, йому потрібно міняти протез.

Читайте: Звільнені з РФ моряки і політв’язні отримають по 100 тис. грн

Андрій Строкань також додав, що у лікарню повернувся Олег Сенцов. Він відмовився обстежуватися, але госпіталізована його мама, яка проходить курс терапії.

Лікарі обіцяють виписати кілька пацієнтів найближчим часом.

Раніше медики повідомляли, що вкрай важких пацієнтів серед звільнених українців немає.

Джерело: Укрінформ

Фото: Офіс Президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка