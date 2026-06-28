У неділю, 28 червня, українці відзначають державне свято — День Конституції. Також на цю дату припадає низка й інших свят, зокрема Міжнародний день соціального бізнесу, Міжнародний день пірсингу та День молочного шоколаду.

У церковному календарі сьогодні — перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня — далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято — 28 червня 2026 року

Православні віряни 28 червня вшановують перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.

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Кир жив у III столітті в єгипетському місті Александрії за часів правління імператора Діоклетіана, жорстокого гонителя християн. Він був побожним лікарем, який не брав винагороди і закликав людей не грішити. Згодом він вступив до монастиря в Арабії. Отримав від Бога дар лікувати хворих молитвою.

Пізніше до нього приєднався колишній воїн Іван, який прийняв хрещення. За віру в Христа Кира та Івана ув’язнили та жорстоко мучили. Близько 311 року їх убили мечем. Біля мощей святих відбувалися численні дива. Мощі Кира та Івана спочивають у церкві святого Михаїла у Мюнхені.

Який сьогодні, 28 червня 2026 року, день в Україні

В Україні 28 червня святкують День Конституції — одне з найважливіших державних свят.

Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада ухвалила Основний Закон, який закріпив суверенітет, територіальну цілісність і демократичні засади нашої держави. Це свято нагадує нам про важливість верховенства права, свободи та справедливості.

В останню неділю червня також відзначають День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Свято запровадили у 2008 році, щоб підтримати діяльність молодіжних і дитячих громадських об’єднань, які сприяють громадянському вихованню, самореалізації та активній участі молоді в житті країни.

Хто святкує день ангела 28 червня 2026 року

Цього дня свої іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія та Юліана. Привітайте їх теплими словами чи листівкою.

Що не можна робити 28 червня 2026 року

Сьогодні не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, бути жадібним і виявляти байдужість.

Народні прикмети не радять давати і брати гроші в борг, відмовляти в допомозі, а також грати весілля – шлюб буде неміцним. Також не рекомендується лягати спати надто рано – може наснитися кошмар.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна займатися домашніми справами, працювати на городі та на подвір’ї. День вважається вдалим для нових починань. Можна провести час із рідними та друзями, також не забувайте про відпочинок.

Народні прикмети на 28 червня 2026 року

Дощовий день — осінь буде теплою.

Чорниця почала дозрівати — вже можна косити жито.

Худоба збилася докупи — скоро буде негода.

Багато шишок на сосні — буде щедрий урожай ячменю.

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