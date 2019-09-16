Голова Офісу президента Андрій Богдан не виключає, що може балотуватися на посаду мера Києва.

Андрій Богдан у інтерв’ю повідомив, що ніколи серйозно не замислювався над тим, щоб бути кандидатом у мери міста Київ.

Я ніколи над цим серйозно не замислювався, але ось останні події показали, що аудиторія бачить опонентом Кличка Богдана. Я вважаю, що для мене це спуститися на кілька сходинок вниз. З іншого боку, я свою функцію вже майже виконав – як перший ступінь ракети, яка виводить її на орбіту, – я вже її майже вивів. І мені треба зайнятися чимось серйозним, – сказав Богдан.

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На уточнювальне питання, чи таки балотуватиметься Андрій Богдан у мери столиці, голова Офісу президента віджартувався.

Ні, я жартую, звичайно. Але чому б і ні? – додав Богдан.

Раніше Факти ICTV писали про те, що мер Києва Віталій Кличко почав консультації про дострокове припинення повноважень Київради.