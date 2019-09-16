У проекті державного бюджету на 2020 рік закладено 1 млрд грн на фінансування партій.
Витрати на державне фінансування політичних партій складуть 1 034,4 млн грн у 2020 році.
Фінансування партій регулюється законом України Про політичні партії в Україні.
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Таким чином, державну допомгу отримають партії, які на виборах до парламенту подолали поріг у 2%. Зокрема, Радикальна партія Олега Ляшка, Сила і честь, Опозиційний блок, Українська стратегія Гройсмана, Свобода і Партія Шарія.
Також фінансування отримають парламентські партії Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Європейська солідарність і Голос.
Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради проект держбюджету на 2020 рік.
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