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На державне фінансування партій закладено 1 млрд грн

У проекті державного бюджету на 2020 рік закладено 1 млрд грн на фінансування партій.

На державне фінансування партій закладено 1 млрд грн

Витрати на державне фінансування політичних партій складуть 1 034,4 млн грн у 2020 році.

Фінансування партій регулюється законом України Про політичні партії в Україні.

Читайте: Держбюджет-2020: мінімальна зарплата зросте на 550 грн

Таким чином, державну допомгу отримають партії, які на виборах до парламенту подолали поріг у 2%. Зокрема, Радикальна партія Олега Ляшка, Сила і честь, Опозиційний блок, Українська стратегія Гройсмана, Свобода і Партія Шарія.

Також фінансування отримають парламентські партії Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Європейська солідарність і Голос.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради проект держбюджету на 2020 рік.

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