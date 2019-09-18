Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що видача Росії фігуранта справи про загибель малайзійського рейсу MH17 Володимира Цемаха була вимушеним кроком.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що під час обміну ув’язнених Україна була змушена піти на компроміси.

– Ми не могли спокійно дивитися, як наші громадяни повільно вмирають. Тому ми змушені були піти на складні компроміси. До них належить видача Володимира Цемаха. І ми розуміємо, що наше рішення було також складним і для багатьох наших міжнародних партнерів, зокрема Нідерландів. Ми розраховуємо на розуміння вимушеності такого кроку, – сказав глава МЗС.

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Пристайко пояснив, що Україна взаємодіяла з міжнародною слідчою групою (JIT), щоб видача Цемаха не вплинула докорінно на інтереси слідства щодо МН17.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед обміном.

Джерело: Die Welt