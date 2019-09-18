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Факти / Україна / Політика

Ми змушені були піти на складні компроміси – Пристайко про видачу Цемаха

Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що видача Росії фігуранта справи про загибель малайзійського рейсу MH17 Володимира Цемаха була вимушеним кроком.

Владимир Цемах - биография

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що під час обміну ув’язнених Україна була змушена піти на компроміси.

– Ми не могли спокійно дивитися, як наші громадяни повільно вмирають. Тому ми змушені були піти на складні компроміси. До них належить видача Володимира Цемаха.

І ми розуміємо, що наше рішення було також складним і для багатьох наших міжнародних партнерів, зокрема Нідерландів. Ми розраховуємо на розуміння вимушеності такого кроку, – сказав глава МЗС.

Читайте: Нідерланди вимагають від РФ видати Цемаха

Пристайко пояснив, що Україна взаємодіяла з міжнародною слідчою групою (JIT), щоб видача Цемаха не вплинула докорінно на інтереси слідства щодо МН17.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед обміном.

Джерело: Die Welt

Фото: УНІАН

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