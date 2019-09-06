Кабінету міністрів доручили перестати закуповувати канцелярію і блокноти із золотим тисненням.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заборонив уряду закуповувати дорогу канцелярію.

За його словами, це недоцільне витрачання грошей, тому Кабмін повинен перестати їх замовляти.

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– Кабмін в режимі нон-стоп займається виробництвом різних блокнотів. Деякі з них з золотим тисненням. Зазвичай це марна трата грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну – і поготів. Доручив припинити закупівлі чого-небудь, крім паперу А4 і А5, – написав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Dubilet (@dubilet) 6 Сен 2019 в 12:14 PDT

Раніше повідомлялося, що Дубілет розраховує винести на засідання Кабміну рішення про оцифрування документів.