Кабінету міністрів доручили перестати закуповувати канцелярію і блокноти із золотим тисненням.
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заборонив уряду закуповувати дорогу канцелярію.
За його словами, це недоцільне витрачання грошей, тому Кабмін повинен перестати їх замовляти.
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– Кабмін в режимі нон-стоп займається виробництвом різних блокнотів. Деякі з них з золотим тисненням. Зазвичай це марна трата грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну – і поготів. Доручив припинити закупівлі чого-небудь, крім паперу А4 і А5, – написав він.
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Раніше повідомлялося, що Дубілет розраховує винести на засідання Кабміну рішення про оцифрування документів.