PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Обробка персональних даних: Дубілет хоче скасувати документ

Дмитро Дубілет хоче скасувати документ, який вимагає від громадян згоди на обробку персональних даних.

дубилет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет хоче скасувати згоду на обробку персональних даних.

– Є один документ, який мене просто бісить – згода на обробку персональних даних. Громадяни змушені заповнювати його під час найменшого чиху. Ви не подумайте, я шаную GDPR і Закон про захист персональних даних. Але яку заяву ви б не заповнювали, висока ймовірність, що вас попросять навздогін до нього заповнити і цей документ, – написав він.

Читайте: Вже є перші перемоги – Дубілет розповів про боротьбу з рейдерством

За його словами, якщо дійсно необхідно взяти згоду, то це можна дописати в кінці документа, а не підписувати окремим.

Дубілет попросив українців розповісти, в якій ситуації держава вимагала від них заповнювати цей документ.

Раніше Дубілет заборонив уряду закуповувати дорогу канцелярію.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

канцелярия кабмина
Марна трата грошей: Дубілет заборонив Кабміну закуповувати блокноти з позолотою
Дмитро Дубілет
90% документів держорганів не потрібні ні в папері, ні в цифрі – Дубілет
Дмитро Дубілет
Вже є перші перемоги – Дубілет розповів про боротьбу з рейдерством
Сім’я, друзі та кіт в шоці – Дубілет про своє призначення у Кабмін
Сім’я, друзі та кіт в шоці – Дубілет про своє призначення у Кабмін
IT-геній у політиці. Що відомо про нового міністра Кабміну Дубілета
IT-геній у політиці. Що відомо про нового міністра Кабміну Дубілета
Боротьба з рейдерством в Україні – це сюрреалізм
Боротьба з рейдерством в Україні – це сюрреалізм
Чим більше падає гривня, тим більше українців на IT-ринку – Дубілет
Чим більше падає гривня, тим більше українців на IT-ринку – Дубілет
Закордонний паспорт через iGov можна отримати ще в 7 містах
Закордонний паспорт через iGov можна отримати ще в 7 містах
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка