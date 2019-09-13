Дмитро Дубілет хоче скасувати документ, який вимагає від громадян згоди на обробку персональних даних.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет хоче скасувати згоду на обробку персональних даних.

– Є один документ, який мене просто бісить – згода на обробку персональних даних. Громадяни змушені заповнювати його під час найменшого чиху. Ви не подумайте, я шаную GDPR і Закон про захист персональних даних. Але яку заяву ви б не заповнювали, висока ймовірність, що вас попросять навздогін до нього заповнити і цей документ, – написав він.

Читайте: Вже є перші перемоги – Дубілет розповів про боротьбу з рейдерством

За його словами, якщо дійсно необхідно взяти згоду, то це можна дописати в кінці документа, а не підписувати окремим.

Дубілет попросив українців розповісти, в якій ситуації держава вимагала від них заповнювати цей документ.

Раніше Дубілет заборонив уряду закуповувати дорогу канцелярію.