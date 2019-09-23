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Факти / Україна

Ринок землі повинен запрацювати одночасно для всіх – Милованов назвав причини

На думку міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, ринок землі повинен одночасно запрацювати для фізичних і юридичних осіб.

Ринок землі повинен запрацювати одночасно для всіх – Милованов назвав причини

Купівлю землі потрібно дозволити одночасно для фізичних і юридичних осіб, а не впроваджувати її поетапно, щоб підтримати власника землі і дати можливість малому фермеру її купити.

Якщо ми накладаємо обмеження, то можемо допомогти українцю, який купуватиме землю, але ми шкодимо власнику землі, – сказав міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час Свободи слова на ICTV.

Читайте:  Іноземці на українському ринку землі: Милованов пояснив деталі

Тимофій Милованов також додав, що одночасне впровадження ринку землі для фізичних та юридичних осіб зумовлено тим, що потрібно підняти ціну, але разом з тим дати дотацію тим, хто створюватиме маленькі ферми.

Раніше Факти ICTV писали про те, що уряд готує кілька фінансових інструментів для купівлі землі.

Джерело: Свобода слова

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