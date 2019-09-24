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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 24 рази обстріляли українські позиції – є поранені

23 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

Бойовики 24 рази обстріляли українські позиції – є поранені

Бойовики за минулу добу обстрілювали позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, внаслідок чого двоє українських військовослужбовця отримали поранення.

Крім того, ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Противник чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівки, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 13 обстрілів.

Угруповання Північ обстріляли 11 разів.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.

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