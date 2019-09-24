23 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

Бойовики за минулу добу обстрілювали позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, внаслідок чого двоє українських військовослужбовця отримали поранення.

Крім того, ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Противник чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівки, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 13 обстрілів.

Угруповання Північ обстріляли 11 разів.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.