Приблизно за тиждень до дзвінка президенту України Володимиру Зеленському президент США Дональд Трамп наказав призупинити виплату військової допомоги.

Троє високопосадовців США заявили, що американський президент Дональд Трамп хотів проаналізувати ситуацію з корупцією в Україні перед дзвінком президенту країни Володимиру Зеленському.

Тому приблизно за тиждень до дзвінка він наказав призупинити виплату військової допомоги Україні.

У розпорядженні Трампа йшлося про те, що законодавцям потрібно було повідомити про затримку надання допомоги через міжвідомчий процес.

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За словами одного із високопосадовців, не було зв’язку між призупиненням допомоги і можливим тиском на Зеленського під час телефонної розмови.

До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Дональд Трамп не чинив тиск під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.