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Факти / Україна / Політика

Донбас, стенограма і запрошення: про що говорили Зеленський і Трамп у Нью-Йорку

На зустрічі у Нью-Йорку Володимир Зеленський попросив у США підтримки для України, а Дональд Трамп закликав Київ продовжувати прогрес у відносинах із Росією.

Донбас, стенограма і запрошення: про що говорили Зеленський і Трамп у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

Факти ICTV зібрали головні тези, які були озвучені лідерами.

  • Зеленський заявив, що допомогти зупинити війну на Донбасі можуть спільні зусилля ЄС і США. Президент вказав, що Україні потрібна не просто “допомога, а підтримка”.
  • Трамп заявив, що країни ЄС повинні зробити “набагато більше” у плані допомоги Україні.
  • Президент США порадив Зеленському продовжувати досягнутий недавно прогрес у відносинах із Росією.
  • Трамп висловив надію, що главі української держави вдасться домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним під час особистої зустрічі.
  • Зеленський заявив, що у липневому розмові з Трампом про Хантера Байдена на нього ніхто не тиснув. Президент України підкреслив, що не хоче втручатися у демократичні вибори в США.

Читайте: Повний переклад стенограми розмови Зеленського з Трампом

– Я нікому нічого не винен. Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна незалежна країна, у нас новий генпрокурор Руслан Рябошапка, дуже хороша чесна людина, “західник”, з освітою, із західним досвідом. Чи буде він розглядати? Він повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки?

  • Зеленський попросив Трампа дати слово, що він відвідає Україну, в якій ще жодного разу не був. На це Трамп відповів, що “постарається”.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський виступив на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Фото: Офіс Президента

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