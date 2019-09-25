Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

Факти ICTV зібрали головні тези, які були озвучені лідерами.

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– Я нікому нічого не винен. Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна незалежна країна, у нас новий генпрокурор Руслан Рябошапка, дуже хороша чесна людина, “західник”, з освітою, із західним досвідом. Чи буде він розглядати? Він повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки?