Володимир Зеленський під час своєї промови на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН розповів про війну в Україні та загрози, які несе світу будь-яка війна.

Президент України Володимир Зеленський виступив на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

На початку своєї промови президент показав кулю калібром 12,7 мм і розповів про соліста Паризької Національної опери Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну.

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– Таких історій – тисячі. Таких куль – мільйони. Ласкаво просимо у 21 століття. Століття можливостей, де замість бути почутим у вас є можливість бути вбитим, – сказав він.

Факти ICTV зібрали ключові тези, про які говорив глава держави.

Ніхто не може себе почувати в безпеці, поки йде війна в Україні.

– В сучасному світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. Ніхто з вас не може відчувати себе в безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі. Фатальною може стати думка, що вас це все не стосується і ніколи не торкнеться.

Закривання очей на дрібниці і мовчання стало причиною двох Світових воєн.

– Не думайте, що війна десь далеко. Методи її ведення, технології й озброєння призвели до того, що наша планета вже не така велика. І сьогодні часу, який я витратив на останній абзац, достатньо, щоб зруйнувати Землю повністю. Це означає, що на кожного лідера лягає відповідальність не тільки за долю власної країни, а й за долю всього світу.

Україна має право говорити про необхідність перегляду сучасних світових правил.

– Україна завжди демонструвала світові готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом, і робила кроки на шляху до міжнародної безпеки, наприклад, коли відмовилася від ядерного потенціалу, який у той час, між іншим, був більше, ніж у Великої Британії, Франції та Китаю разом узятих. Тому що нам, ви знаєте, здавалося, що всі ми будуємо інший, новий світ, в якому для того, щоб твою думку чули і враховували її, не потрібно мати ядерну зброю. В якому тебе поважатимуть саме за справи, а не за наявність ядерних боєголовок. Зрештою, в цьому новому світі наша держава втратила частину своїх територій і майже щодня втрачає своїх громадян.

Будь-яка війна – це найбільша загроза всій цивілізації.

– Будь-яка війна сьогодні – в Україні, Сирії, Лівії, Ємені чи іншому куточку планети, незалежно від кількості її жертв – це найбільша загроза всієї цивілізації. Тому що в 2019 році людина розумна, Homo sapiens, досі вирішує конфлікти, вбиваючи собі подібних.

Наприкінці промови Зеленський висловив сподівання, що розмови про можливу Третю світову війну є усвідомленням загрози, а не анонсом.