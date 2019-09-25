Володимир Зеленський висловив сподівання, що світ розуміє, що розмови про можливість Третьої світової війни є наслідком усвідомлення її загрози.
Під час виступу в ООН президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що розмови про можливість Третьої світової війни є усвідомленням світом її загрози, а не анонсом.
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– Хто зараз говорить, Третьої світової війни не буде, буде остання. Сподіваюся, що ця фраза – це усвідомлення загрози для планети, а не анонс, – сказав він.
До речі, Зеленський заявив, що завершення війни і повернення окупованих територій є його першочерговими завданнями, але не ціною життів українців.
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