PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Зеленський: Сподіваюся, що розмови про Третю світову війну – це усвідомлення загрози, а не анонс

Володимир Зеленський висловив сподівання, що світ розуміє, що розмови про можливість Третьої світової війни є наслідком усвідомлення її загрози.

Зеленський: Сподіваюся, що розмови про Третю світову війну – це усвідомлення загрози, а не анонс

Під час виступу в ООН президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що розмови про можливість Третьої світової війни є усвідомленням світом її загрози, а не анонсом.

Читайте: $10 – вартість життя. Зеленський в ООН показав кулю і згадав Сліпака

– Хто зараз говорить, Третьої світової війни не буде, буде остання. Сподіваюся, що ця фраза – це усвідомлення загрози для планети, а не анонс, – сказав він.

До речі, Зеленський заявив, що завершення війни і повернення окупованих територій є його першочерговими завданнями, але не ціною життів українців.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа з Зеленським (ДОКУМЕНТ)
Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа з Зеленським (ДОКУМЕНТ)
Виступ президента Зеленського на Генасамблеї ООН – повний текст
Виступ президента Зеленського на Генасамблеї ООН – повний текст
Зеленський виступив за оновлення ООН
Зеленський виступив за оновлення ООН
Дональд Трамп
Сказав про вирок не тому президенту – соцмережі про імпічмент Трампу
$10 – вартість життя. Зеленський в ООН показав кулю і згадав Сліпака
$10 – вартість життя. Зеленський в ООН показав кулю і згадав Сліпака
Неформальна зустріч Зеленського і Трампа – перше фото
Неформальна зустріч Зеленського і Трампа – перше фото
Немає чужої війни: Зеленський в ООН назвав першочергові завдання
Немає чужої війни: Зеленський в ООН назвав першочергові завдання
лобода
Я в нього дуже вірю: Лобода про ставлення до Зеленського
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка