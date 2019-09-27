PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Хто найбільше прогулював голосування у Верховній Раді

Найбільше голосування у Верховній Раді пропускали народні депутати від фракції Батьківщина.

Хто найбільше прогулював голосування у Верховній Раді

Громадянська мережа ОПОРА представила статистику роботи Верховної Ради після одного місяця.

Згідно з оприлюдненою інформацією, народні депутати від фракції Батьківщина найбільше пропускали голосування у парламенті (30,3%).

Найменше голосування пропускали нардепи від Слуги народу (4,1%).

Читайте: Календар роботи Верховної Ради

Лідерами за відмовою участі у голосуванні стала фракція Опозиційна платформа – За життя (52,4%).

У вересні робота народних депутатів у сесійній залі відбувалася вісім пленарних днів.

До слова, у вересні спостерігалася висока відвідуваність засідань Верховної Ради нардепами.

Джерело: ОПОРА

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Календар роботи Верховної Ради
Календар роботи Верховної Ради
Жан Беленюк
Беленюк готовий скласти мандат депутата заради участі в Олімпіаді
верховна рада
Працюють у турборежимі: про яку зарплату мріють нардепи нової Ради
Нардепам-кнопкодавам загрожує штраф до 85 тис. грн – законопроект
Нардепам-кнопкодавам загрожує штраф до 85 тис. грн – законопроект
Святослав Юраш
Як повернути Крим та знизити тарифи – депутат від Слуги народу в новому проекті Фактів ICTV
Глава ДПС розповів, як видаватимуть електронні чеки і повертатимуть кешбек
Глава ДПС розповів, як видаватимуть електронні чеки і повертатимуть кешбек
верховна рада
Як відвідують засідання Верховної Ради IX скликання
Віталій Кличко
У Раді зареєстрували альтернативний законопроект про столицю
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка