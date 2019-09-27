Найбільше голосування у Верховній Раді пропускали народні депутати від фракції Батьківщина.

Громадянська мережа ОПОРА представила статистику роботи Верховної Ради після одного місяця.

Згідно з оприлюдненою інформацією, народні депутати від фракції Батьківщина найбільше пропускали голосування у парламенті (30,3%).

Найменше голосування пропускали нардепи від Слуги народу (4,1%).

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Лідерами за відмовою участі у голосуванні стала фракція Опозиційна платформа – За життя (52,4%).

У вересні робота народних депутатів у сесійній залі відбувалася вісім пленарних днів.

До слова, у вересні спостерігалася висока відвідуваність засідань Верховної Ради нардепами.