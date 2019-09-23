Відвідуваність народними депутатами засідань Верховної Ради у вересні знаходиться на високому рівні.

Найбільші показники письмової реєстрації на засіданнях Верховної Ради у вересні показали фракції Слуга народу і Голос.

В середньому на засіданнях від зазначених фракцій було зареєстровано 94% народних депутатів.

Після них йдуть Батьківщина і За майбутнє, які мають показники у 88%, а Європейська солідарність – 87%.

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Найнижчий показник має фракція Опозиційна платформа – За життя.

В середньому на засіданні парламенту були присутні 85% народних депутатів від зазначеної групи.

До слова, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний проект закону про столицю від команди Віталія Кличка.

Джерело: Комітет виборців України