Відвідуваність народними депутатами засідань Верховної Ради у вересні знаходиться на високому рівні.
Найбільші показники письмової реєстрації на засіданнях Верховної Ради у вересні показали фракції Слуга народу і Голос.
В середньому на засіданнях від зазначених фракцій було зареєстровано 94% народних депутатів.
Після них йдуть Батьківщина і За майбутнє, які мають показники у 88%, а Європейська солідарність – 87%.
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Найнижчий показник має фракція Опозиційна платформа – За життя.
В середньому на засіданні парламенту були присутні 85% народних депутатів від зазначеної групи.
До слова, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний проект закону про столицю від команди Віталія Кличка.
Джерело: Комітет виборців України