Україна повністю готова до початку опалювального сезону 2019/2020 років.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу заявив, що Україна готова до початку опалювального сезону, криза взимку не повинна виникнути.

– У нас своєчасно були накопичені необхідні резерви природного газу у сховищах, і це дає нам можливість, в принципі, спокійно дивитися на зиму, – сказав прем’єр-міністр.

Однак він додав, що у сфері енергетики є системні проблеми, а в уряду – багато питань.

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У деяких місцях може спостерігатися до 40% втрати тепла через зношеність систем.

До слова, опалювальний сезон в Україні розпочнеться коли середньодобова температура повітря опуститься нижче 8°.