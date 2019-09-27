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Хочеться звичайного людського опалювального сезону: меми з соцмереж

До початку опалювального сезону ще майже місяць, але українці чекають на нього вже зараз. У соцмережах публікують меми з замерзаючими людьми в ковдрах і анекдоти. Факти ICTV зібрали найкращі жарти від користувачів.

отопительный сезон 2019

Опалювальний сезон в Україні ще не стартував, але вже традиційно викликав шквал емоцій у користувачів соцмереж.

Відомо, що опалення в школах, садочках і лікарнях включать до кінця вересня.

Читайте: Опалювальний сезон у деяких мікрорайонах Києва може зірватися – Нафтогаз

Кабінет міністрів визначив дедлайн для початку опалювального сезону в Україні 2019 – 15 жовтня.

Факти ICTV зібрали жарти від користувачів соцмереж, які з нетерпінням чекають, коли ж включать опалення.


До слова, подачу тепла до об’єктів соціальної сфери в Києві можуть почати з 30 вересня.

Фото: Dreamstime

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