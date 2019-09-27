До початку опалювального сезону ще майже місяць, але українці чекають на нього вже зараз. У соцмережах публікують меми з замерзаючими людьми в ковдрах і анекдоти. Факти ICTV зібрали найкращі жарти від користувачів.
Опалювальний сезон в Україні ще не стартував, але вже традиційно викликав шквал емоцій у користувачів соцмереж.
Відомо, що опалення в школах, садочках і лікарнях включать до кінця вересня.
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Кабінет міністрів визначив дедлайн для початку опалювального сезону в Україні 2019 – 15 жовтня.
Факти ICTV зібрали жарти від користувачів соцмереж, які з нетерпінням чекають, коли ж включать опалення.
Всё ещё не дали отопление
— Elly (@Elly_Bananamilk) September 23, 2019
– Может быть поедем ко мне?
– Мы еще слишком мало знакомы.
– У меня включили отопление…
– Ни слова больше. Вызывай такси.
— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) September 19, 2019
Настало время шуток про отопление pic.twitter.com/nLvCvSLWME
— Букля Вспукля ляляля / love you more than 3000 (@babycarrotitsme) September 23, 2019
До слова, подачу тепла до об’єктів соціальної сфери в Києві можуть почати з 30 вересня.