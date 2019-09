Опалювальний сезон в Україні ще не стартував, але вже традиційно викликав шквал емоцій у користувачів соцмереж.

Відомо, що опалення в школах, садочках і лікарнях включать до кінця вересня.

Кабінет міністрів визначив дедлайн для початку опалювального сезону в Україні 2019 – 15 жовтня.

Факти ICTV зібрали жарти від користувачів соцмереж, які з нетерпінням чекають, коли ж включать опалення.

Настало время шуток про отопление pic.twitter.com/nLvCvSLWME

— Букля Вспукля ляляля / love you more than 3000 (@babycarrotitsme) September 23, 2019