До початку опалювального сезону ще майже місяць, але українці чекають на нього вже зараз. У соцмережах публікують меми з замерзаючими людьми в ковдрах і анекдоти. Факти ICTV зібрали найкращі жарти від користувачів.

Опалювальний сезон в Україні ще не стартував, але вже традиційно викликав шквал емоцій у користувачів соцмереж.

Відомо, що опалення в школах, садочках і лікарнях включать до кінця вересня.

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Кабінет міністрів визначив дедлайн для початку опалювального сезону в Україні 2019 – 15 жовтня.

Факти ICTV зібрали жарти від користувачів соцмереж, які з нетерпінням чекають, коли ж включать опалення.

Всё ещё не дали отопление Я: pic.twitter.com/GXj4SJJ0r2 — Elly (@Elly_Bananamilk) September 23, 2019

– Может быть поедем ко мне?

– Мы еще слишком мало знакомы.

– У меня включили отопление…

– Ни слова больше. Вызывай такси. — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) September 19, 2019

Настало время шуток про отопление pic.twitter.com/nLvCvSLWME — Букля Вспукля ляляля / love you more than 3000 (@babycarrotitsme) September 23, 2019





До слова, подачу тепла до об’єктів соціальної сфери в Києві можуть почати з 30 вересня.