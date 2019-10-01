Екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк назвав причини своєї відставки.

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що відставка – це його ініціатива.

Це було свідоме рішення, яке ґрунтується на тому, що відбувається і як зараз формується політика. Мені просто не цікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі. Я запропонував президентові кілька варіантів, щоб виправити ситуацію, але до єдиної позиції ми не дійшли, – зазначив Данилюк.

Він додав, що стосунки з президентом залишися конструктивними.

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– Влада в Україні зараз дуже різношерста. У цій команді є різні люди, є ті, кого я підтримую, а є такі, кого не підтримую. У всіх різний рівень досвіду. У багатьох із тих, хто прийшов, не вистачає професіоналізму. Це системна проблема, яка несе ризик, – розповів Олександр Данилюк.

Він додав, що сподівається президент зробить правильні висновки та проведе корегування.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Джерело: ГОРДОН