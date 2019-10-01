Осінній призов 2019 стартує 1 жовтня та триватиме до 31 грудня.

Осінній призов 2019 в Україні стартує 1 жовтня. Про це йдеться в указі президента №22 від 30 січня.

На строкову військову службу в жовтні-грудні 2019 року призвуть 15 200 людей.

Від загальної кількості призовників 9 тис. осіб будуть спрямовані до Збройних сил України, 4 400 – до Національної гвардії, 800 – до Державної спеціальної служби транспорту, 1 тис. – до Державної прикордонної служби.

На одного виділять 4 406 грн. З них 3 842 грн – для виплати допомоги призовнику. Ще 564 грн передбачені на підготовку та проведення призову.

Кого призвуть

Призову на військову службу підлягають чоловіки, яким виповнилося 20 років, але не старше 27 років.

Юнаки 18-19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт.

На скільки призвуть

Термін строкової служби для призовників, які не мають вищої освіти, становить 18 місяців, для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра – 12 місяців.

Яка відповідальність за ухиляння від служби

Види відповідальності за порушення законодавства про військову службу:

адміністративна (штраф від 85 до 119 грн за перше порушення або штраф 170-255 грн за повторне);

кримінальна (відповідно до статті 335 КК України – обмеження волі до трьох років).

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Хто може отримати відстрочку

Потрапити під відстрочку можуть:

призовники, у яких є дитина віком до трьох років;

чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину;

громадяни, у яких є непрацездатні батьки (самотня мати/батько);

студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій;

призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї;

священнослужителі, поліцейські, деякі педагоги і лікарі.

Кого можуть звільнити від служби

Повне звільнення від служби передбачається для осіб, які:

за станом здоров’я непридатні до військової служби (відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість, шизофренія);

досягли 27 років станом на день відправлення на строкову службу;

пройшли службу в інших державах;

виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом першого і другого контрактів;

після закінчення ВНЗ отримали військові звання офіцерського (начальницького) складу;

засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі;

призовники, чиї найближчі родичі (батьки, сестра, брат) померли або стали інвалідами під час служби в армії або зборів військовозобов’язаних.

Що робити, якщо не отримав повістку

Призовники, які отримали повістку, повинні з’явитися до військкомату в зазначений час. Факт неотримання повістки не є підставою для того, щоб не прийти до військкомату.

Якщо людина потрапляє в категорію призовників, вона повинна протягом 10 днів з’явитися до військкомату.

Якщо призовник не отримав повістку і він не має права на звільнення від служби і відстрочку, то він повинен самостійно прийти у військкомат для уточнення облікових даних та проходження медогляду.

До слова, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що перейти на контрактну армію під час війни можливо.

Фото: Міноборони