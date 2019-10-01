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Факти / Україна / Політика

У Мінську домовилися про початок розведення військ у Петрівському і Золотому – Зеленський

Українська делегація під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську домовилась про початок відведення військ у Петрівському і Золотому.

У Мінську домовилися про початок розведення військ у Петрівському і Золотому – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості щодо початку розведення військ в селі Петрівське Донецької області і місті Золоте Луганської області.

– Була досягнута домовленість про початок розведення військ – я всіх вітаю з початком, дуже віримо в це – розведення військ у Петрівському і Золотому. Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення.

Я особисто гарантую, що ви будете захищені, і відведення військових ніяк не вплине на вашу безпеку. Прикладом цього є – ви знаєте прекрасно ситуацію в Станиці Луганській, де відбулося успішне розведення військ, – сказав Зеленський.

Відведення сил в Золотому і Петрівському на Донбасі заплановано на 7 жовтня.

Читайте: Україна погоджує текст формули Штайнмаєра – Зеленський

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для проведення місцевих виборів на Донбасі Росія повинна вивести з українських територій свої війська.

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