Українська делегація під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську домовилась про початок відведення військ у Петрівському і Золотому.

Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості щодо початку розведення військ в селі Петрівське Донецької області і місті Золоте Луганської області.

– Була досягнута домовленість про початок розведення військ – я всіх вітаю з початком, дуже віримо в це – розведення військ у Петрівському і Золотому. Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення.

Я особисто гарантую, що ви будете захищені, і відведення військових ніяк не вплине на вашу безпеку. Прикладом цього є – ви знаєте прекрасно ситуацію в Станиці Луганській, де відбулося успішне розведення військ, – сказав Зеленський.