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Факти / Україна / Політика

Рада скасувала фінансування партій, які не набрали 5% на виборах

Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції. А також депутати забрали держфінансування у партій, які не набрали 5% на виборах.

Рада скасувала фінансування партій, які не набрали 5% на виборах

Верховна Рада України ухвалила президентський закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції.

Згідно зі змінами, керувати діяльністю НАЗК замість п’яти членів буде голова, якого призначає і звільняє Кабінет міністрів.

Голову Нацагентства призначатимуть на чотири роки.

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Закон набуває чинності наступного дня після публікації, після чого достроково припиняються повноваження членів НАЗК.

Протягом двох місяців Кабінет Міністрів забезпечуватиме проведення конкурсу з відбору голови НАЗК.

Велику кількість змін пропонується внести до закону про запобігання корупції, який розповсюджуватиметься на Офіс президента.

В законопроекті також міститься норма про скасування державне фінансування партій, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік закладено 1 млрд грн на фінансування партій.

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