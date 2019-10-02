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Факти / Україна / Суспільство

Україна завершує відновлення зруйнованої частини моста в Станиці Луганській

Обхідний міст працюватиме, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного моста у Станиці Луганській.

Україна завершує відновлення зруйнованої частини моста в Станиці Луганській

Україна завершує будівництво тимчасового переходу на мосту в Станиці Луганській на ділянці розведення №1.

– Біля моста продовжують працювати представники мостобудівельної організації, піротехнічні підрозділи ДСНС і працівники райавтодору.

Вже виконано роботи з монтажу пішохідного безпечного огородження на змонтованому 66-метровому обхідному мосту, – сказано в повідомленні.

Україна завершує відновлення зруйнованої частини моста в Станиці Луганській / 8 фотографий

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Українська сторона зазначає, що робить все належне, аби покращити гуманітарну ситуацію на переході.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила і підписала формулу Штайнмаєра.

За словами президента Володимира Зеленського, її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.

Джерело: Штаб ООС

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