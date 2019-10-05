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Факти / Україна / Суспільство

Влада має намір відновити залізничне сполучення з ОРДЛО – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про готовність влади відновити залізничне сполучення з окупованим Донбасом.

вадим пристайко

Частину залізничних доріг на окупованому Донбасі наразі контролюють окупанти.

Голова МЗС Вадим Пристайко під час прямого ефіру на одному з телеканалів заявив про плани відновити сполучення залізницею з тимчасово окупованими районами Донбасу.

Можливо, з’явиться залізничне сполучення, аби люди могли комфортно переїжджати з одного боку лінії розмежування на інший, – сказав він.

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Вадим Пристайко також повідомив, що через місяць-півтора мостом у Станиці Луганській їздитимуть автомобілі. Пізніше з’являться інші мости та нові перехідні пункти.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Україна завершує відновлення зруйнованої частини моста в Станиці Луганській.

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