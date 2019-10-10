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Факти / Україна

Саша хотів бути прем’єром – Зеленський про причини відставки Данилюка

Володимир Зеленський розповів, що екс-секретар РНБО Олександр Данилюк хотів зайняти пост прем’єр-міністра.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що відставка Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО не пов’язана з Приватбанком.

– Я не згоден з паном Данилюком. Я думаю, що Данилюк знає мене дуже добре і знає, що я завжди ставився до нього дуже добре… Я не згоден з його позицією, що він пішов через Приватбанк. Думаю, це було некоректно, – сказав він.

Зеленський додав, що під час підписання заяви питання, що звільнення пов’язане з Приватбанком, Данилюк не піднімав.

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За його словами, Данилюк хотів зайняти пост прем’єр-міністра і мав складні стосунки з главою Офісу президента Андрієм Богданом.

– Саша хотів бути прем’єр-міністром України. Я сказав йому чесно, що ти дійсно нормальна професійна людина, але я вибрав іншу кандидатуру, – сказав він.

За його словами, Данилюк написав заяву про звільнення перед візитом української делегації в США, і, на його думку, він очікував, що заява не буде підписана.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення секретаря РНБО Олександра Данилюка.

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