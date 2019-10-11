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Факти / Україна

Відкриття ринку землі: прогнози світових фінустанов щодо зростання економіки України

Ринок землі в Україні повинні відкрити 1 жовтня 2020 року. Більшість світових фінустанов сходяться на думці, що ця подія прискорить зростання української економіки.

Ринок землі

Головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Сергій Гурієв вважає, що відсутність ринку землі та мораторій на її продаж гальмують українську економіку.

Якби в Україні працював ринок землі, то в країні спостерігалося б додаткове зростання ВВП щонайменше на 1% щорічно.

Щорічно держава втрачає близько 56 млрд грн через мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

Головний економіст ЄБРР також нагадав про те, що через відсутність ринку землі страждає і продуктивність сільського господарства.

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За час обговорення відкриття ринку землі в Світовому банку давали різні оцінки щодо стану економіки, після його появи.

Його директор у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен сказав про те, що протягом кількох років після появи ринку сільськогосподарської землі буде спостерігатися додаткове зростання ВВП на більш ніж 2%.

У більш розширеному аналізі, який включає в себе й інші фактори, крім відкриття ринку землі, Світовий банк прогнозує трохи інше зростання ВВП.

Так, у 2020 році українці зможуть побачити його зростання до 3,4%, а в 2021 – до 3,8%.

У Міжнародному валютному фонді та Європейському інвестиційному банку наразі не давали прогнозів щодо зростання української економіки після відкриття ринку землі.

Факти ICTV також пропонують вам ознайомитися з досвідом відкриття ринку землі США, Німеччини, Франції, Нідерландів, Польщі та Канади.

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