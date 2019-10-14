У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає скасування військового збору з 1 січня 2020 року.

У парламенті з’явилися два законопроекти про скасування військового збору – №2252 та №2253.

У пояснювальній записці проекту №2252 йдеться про те, що військовий збір та податок на доходи фізичних осіб дублюють один одного.

Це призводить до подвійного оподаткування.

Читайте: Більша частина оборонного замовлення буде розсекречена – Загороднюк

Крім того, військовий збір стає фактором існування тіньової економіки, зокрема, тіньових зарплат, які видаються в конвертах.

У законопроекті №2253 пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу.

Нагадаємо, ставка військового збору наразі становить 1,5% доходів, які підлягають оподаткуванню.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що витрати на оборону в 2020 році збільшать.