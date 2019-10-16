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Факти / Україна

У поліції розповіли, за що штрафують водіїв євроблях

Власників євроблях штрафують лише за порушення ПДР, як і інших водіїв.

У поліції розповіли, за що штрафують водіїв євроблях

За порушення умов митного ввезення власників євроблях не штрафують, адже відстрочено саме притягнення до відповідальності. Стосовно порушень ПДР до них застосовуються такі ж штрафні санкції, як і до інших водіїв.

Про це розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

– Відстрочено саме притягнення до відповідальності (за порушення умов митного ввезення автомобілів на іноземній реєстрації, – Ред.). Якщо ми бачимо інше порушення правил дорожнього руху, або вчинення злочину з допомогою даного транспортного засобу – ми реагуємо як на звичайний інший транспорт, – сказав він.

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Патрульні виписують постанову на водія з його українським водійським посвідченням.

– Виносять постанову саме на водія, але не за порушення щодо митного режиму, а за безпосереднє порушення, – пояснив Білошицький.

Нагадаємо, що Кабмін дав розпорядження поліції не штрафувати власників нерозмитнених автомобілів.

Джерело: Громадське

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