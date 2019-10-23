Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 25 жовтня.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, коли розпочнеться опалювальний сезон у столиці.
– Наступний тиждень вже буде холодним, тому післязавтра розпочинаємо запуск системи опалення. Наша система теплопостачання – найбільша в Європі, і для того, щоб вона запрацювала на повну потужність, потрібно близько 10 днів. А починаємо опалювальний сезон 25 жовтня, – заявив Кличко.
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За його словами, комунальне підприємство Київтеплоенерго цього року замінило понад 80 км зношених тепломереж. Договори на закупівлю газу з Нафтогазом підписані.
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Фото: kiev.klichko
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