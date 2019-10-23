Кабінет міністрів рекомендує перенести два робочих дні, щоб на Новий рік 2020 українці відпочивали чотири дні поспіль.

Перед Новим роком 2020 рекомендують перенести робочі дні з 30 і 31 грудня на 21 і 28 грудня відповідно.

Таким чином постанова Кабінету міністрів № 7-р пропонує чотири вихідних дні на Новий рік 2019 – з 29 грудня 2019 року по 1 січня 2020 року.

Також в грудні очікується додатковий вихідний 25 числа – Різдво.

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Крім того, чотири вихідних буде і в січні 2020 року.

Пропонується перенести робочий день з 6 на 11 січня. Таким чином вихідні триватимуть з 4 по 7 січня.

До слова, Факти ICTV зібрали варіанти для зустрічі Нового року 2020 в Європі.