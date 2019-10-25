Найбільше Україна експортує до Європейського Союзу курятину, ягоди та яблука.

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба розповів, що найбільш популярними продуктами в Євросоюзі є курятина, ягоди і яблука.

Український експорт до країн ЄС постійно збільшується. Тільки з початку цього року він виріс на 7%.

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Кулеба зазначив, що агропромисловий комплекс України може скласти конкуренцію не тільки в Європі, але і у всьому світі. Тому не всі задоволені, що на європейському ринку з’являється українська продукція.

Самі ж українці недооцінюють вітчизняну продукцію і вважають, що вона неякісна і їй не дадуть повноцінно пробитися на європейський ринок.

Нагадаємо, у доповіді Єврокомісії за підсумками липня 2019 року йдеться, що Україна на першому місці в рейтингу держав, чий імпорт сільськогосподарських продуктів в ЄС зростає найшвидше.