Коли запровадять єдиний електронний кабінет та е-посвідчення водія та як довго українцям чекати 100-відсоткового покриття високошвидкісним інтернетом та курсів для освоєння технологій – в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Держава у смартфоні – ще півроку тому ця теза, яку задекларував у своїй передвиборчій програмі Володимир Зеленський, викликала в українців подив. Сьогодні функціонує нове для України Міністерство цифрової трансформації, яке вже презентувало бренд цифрової держави Дія і в листопаді обіцяє перевести водійське посвідчення у електронний вигляд.

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Про плани міністерства та строки їх виконання в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Ользі Чайко розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він провів Фактам ICTV екскурсію своїм новим кабінетом у будівлі Кабміну. На столі міністра шахи. Не електронні, а звичайнісінькі. Він зізнається – полюбляє цю гру, та у міністерстві бракує суперників.

Стіл свій, до речі, не використовує. Працює зазвичай з командою за переговорним на іншому боці кабінету.

На нове робоче місце приніс дві картини – портрет футбольного тренера Клаудіо Раньєрі та зображення ракети Ілона Маска Space X. Обидві символічні, каже міністр.

Клаудіо Раньєрі у 2015 році взявся тренувати на той момент не дуже відому команду Лестер Сіті та зміг привести її до чемпіонства в англійській Прем’єр-лізі. Ілон Маск же взяв собі за мету не тільки відправляти ракети у космос, а й повертати їх назад, чим економить дуже багато грошей.

Далі – пряма мова.

Як просувається робота над державою у смартфоні?

Я вважаю, що наша країна – одна з найпрогресивніших з точки зору використання мобільних додатків та розвитку технологій. В нас дуже сильний фінтех і багато клієнтів мобільних банків – близько 15-17 млн осіб користуються їх додатками. Тому у нас чимало людей, які чекають на державу у смартфоні.

Як проходить зараз сам процес? Ми активно працюємо над відцифровкою послуг. Розробляємо єдиний портал, який міститиме всі послуги і мобільний додаток.

Не буду казати дедлайн, але за місяць приблизно ми вже випустимо його в світ, і кожен зможе отримати послуги з комп’ютера.

Що таке єдиний електронний кабінет і чому він потрібен?

На практиці це виглядає так, що людина авторизується на сайті або в смартфоні, і їй підтягується вся інформація, котру знає держава – яке є майно, чи є земля, всі посвідчення та паспортні дані.

Сьогодні держава знає про вас майже всю інформацію, тому не треба лякатись, що буде ще й електронний кабінет.

В цивілізованій європейській державі базових реєстрів, де зберігається інформація про вас, 12-15, може, 20. В нашій країні їх більше 350.

Це створювалось для того, щоб кожне міністерство мало свої бази, свою інформацію і могло її використовувати для власних цілей. Ми називаємо це котеджні містечка у великому котеджному містечку.

Сьогодні ми хочемо це зруйнувати і зробити так, щоб у нас було 12-15 базових реєстрів і всі дані там були об’єднані.

Ви зможете побачити, що знає про вас держава. І коли чиновник захоче якусь інформацію про вас дізнатись, ви отримаєте повідомлення, що вашу особисту інформацію передивляються.

Коли водійське посвідчення та паспорт переведуть в електронний вигляд?

На першому етапі ми запускаємо додаток, де будуть ваші електронні права, техпаспорт на авто, ідентифікаційний код і, якщо є, студентський квиток.

Я хочу змінити мислення наших людей, щоб через декілька років ми взагалі не використовували пластик, а користувались смартфоном.

У найближчий місяць водійське посвідченні і техпаспорт будуть у вас у смартфоні. Щоб ви розуміли, тільки цього року штрафів за те, що немає з собою водійських прав, наші люди заплатили на 71 млн грн.

Я хочу, щоб у грудні був паспорт, але реально, думаю, він буде у січні-лютому. Мені всі кажуть, що у грудні неможливо. Але мені казали, неможливо і водійські права у листопаді, а ми запустимо.

Що робити з населенням, яке не вміє користуватись інноваціями?

В цілях міністерства і плані дій уряду прописано, щоб наша цільова аудиторія, ядро якої – це люди від 30 до 60 років і у яких є проблема зі знаннями в плані користування сучасними технологіями, була навчена.

Для цього ми будемо запускати велику онлайн-платформу, де можна пройти курси та отримати сертифікат, а також у всій країні відкриватимемо офлайн-хаби на базі бібліотек або інших приміщень. Я хочу, щоб у кожному великому та маленькому місті, у селі було місце, куди можна прийти і отримати ці навички.

Наша мета – запустити ці курси 21 січня 2020 року. Чому 21 січня? Бо у мене день народження. Я хочу, щоб це був подарунок від моєї команди.

На жаль, наше міністерство мале, і ми можемо планувати бюджет тільки на наступний рік. Тому всі проекти, які ми робимо зараз, реалізуються за кошти донорів або приватного партнерства.

Ми вже знайшли кошти на цей проект, тому я можу чітко казати, що 21 січня будемо запускатись. Він коштуватиме декілька мільйонів гривень – буде створений онлайн-портал, повністю розроблений контент, система оцінювання, всі дослідження. Тобто це вже буде самодостатня платформа, де є три рівні навчання і людина зможе дізнатись як базові речі, так і більш поглиблені.

Ми плануємо навесні відкрити перший показовий шоурум освітнього центру для того, щоб подивитись, який потік людей, як працює наша методологія, який результат. І потім масштабуватись.

Коли запровадять електронний підпис і чи безпечний він?

Сьогоднішній стан цифрового підпису – це велика проблема. Зберігати на флешці підпис, захищений токін, за гроші його отримувати – це не дуже зручно. Тому ми дивимось у завтрашній день, що робить світ у цьому напряму. Мені дуже імпонує технологія підпису зі смартфону або комп’ютера і віддалене його отримання через банки. Це Smart ID.

Ти заходиш на банк, авторизуєшся, натискаєш Скачати електронний підпис, отримуєш його на комп’ютер та підписуєш. Або ти зайшов на портал послуг, проходить авторизація через банк, ти натискаєш Підписати – все.

Що таке підпис? Це розуміння, що ви є ви. Банк точно знає, що ви – це ви. Тому вам просто треба авторизуватись через банк та отримати функцію підпису.

Починаємо з державних банків – Приватбанк, Ощадбанк. Плануємо, що вже у січні це можна буде зробити у Приватбанк. Вони наразі працюють над цією технологією. Вона розроблена, але проходить сертифікацію.

Коли буде 100% покриття високошвидкісним інтернетом в Україні?

Ми думаємо про людей, у яких немає інтернету, тому одна з цілей нашого міністерства – забезпечити 100% підключення об’єктів соціальної інфраструктури до інтернету і зробити так, щоб 3G і 4G були у кожному селі.

Ми продаємо ліцензії на 900-му діапазоні, який відкриває операторам можливість давати якісний інтернет. Раніше цей діапазон був частково монополізований, частково воєнний. Ми відкриваємо його дня операторів, вони між собою його розподіляють.

Для того, щоб 90-95% було покрито якісним мобільним інтернетом, потрібно два-три роки. Але люди почнуть відчувати покращення вже через півроку після старту. Думаю, десь влітку люди будуть їхати трасою і відчувати, що інтернет ловить, є зв’язок і можна щось робити в телефоні.

Ми у Маріуполі на форумі підписуватимемо меморандум між президентом, урядом і операторами про те, що вони домовились і починають цю велику процедуру. Інвестиції в обладнання для операторів вимірюватимуться в декілька мільярдів гривень.

Коли Кабмін позбавиться паперу?

Ми сьогодні презентували е-контрактинг. Це коли між державою і бізнесом можна укласти електронний контракт і не треба роздруковувати, підписувати папери, відправляти. Ти поставив електронний підпис і все.

Через майданчик Prozorro пройшло вже мільйон контрактів і ще 20-30 млн аркушів паперу. А така технологія дозволяє тонни паперу зберігти.

Вже паперу менше стало в країні. Це точно. Буде ще менше.

Більше дивіться у відеоінтерв’ю:

Фото: Mykhailo Fedorov

Лілія Ященко