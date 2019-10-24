З листопада українські водії зможуть створювати власні е-посвідчення або е-технічні паспорти з допомогою мобільного додатку.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров розповів, що українські водії зможуть оцифрувати свої права і техпаспорт для мобільного додатку.

Спеціальний додаток для смартфона буде доступний для скачування на Єдиному державному сайті електронних послуг з листопада.

Ця функція дозволить водієві не носити з собою фізичні документи. Електронні копії матимуть таку само юридичну силу, як і оригінали.

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Гончаров підкреслив, що послуга буде доступна для власників документів сучасного зразка, тобто пластикових.

Водійські права та технічні паспорти радянського зразка, а також ламіновані, які видавалися в 1990-2000 роках не будуть оцифровуватися. Якщо водії все ж захочуть створити електронні дублікати, то необхідно буде спочатку обміняти їх на нові документи.

Також Гончаров підкреслив, що створення електронних копій є добровільним.

Нагадаємо, 23 жовтня Кабінет міністрів прийняв постанову про введення електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.