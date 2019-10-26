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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Представники Світового банку та IFC: хто виступить на RE:think. Invest in Ukraine

29 жовтня у Маріуполі відбудеться форум RE:think. Invest in Ukraine.

Представники Світового банку та IFC: хто виступить на RE:think. Invest in Ukraine

Перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine відвідають більше 50 представників міжнародних та українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій та міжнародних фінансових корпорацій.

Вперше представники ЄРББ, IFC, Світового банку та Європейського інвестиційного фонду виступлять на одній сцені з президентом України, прем’єр-міністром та українськими профільними міністрами.

Крістіан Даніельсон – генеральний директор з питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення ЄС.

Алан Пію –  віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку. У 2019 році інвестиції ЄБРР в Україну перевищили $1 млрд.

Вільям Тейлор – тимчасовий повірений у справах США в Києві. Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні та виконавчий віце-президент Інституту миру США.

Даніель Білак – голова правління UkraineInvest. Юрист, має понад 25 років досвіду роботи в Україні, зокрема у якості юридичного радника міжнародних компаній в галузях енергетики, агро, інфраструктури та ІТ.

Працював керуючим партнером київського офісу CMS Cameron McKenna.

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Джорджина Бейкер – віце-президент IFC з Латинської Америки та Карибського басейну, Європи та Центральної Азії.  У цій ролі вона несе відповідальність за довірений інвестиційний портфель IFC у розмірі майже $30 млрд.

Томас Сіллесен  голова правління BIIR Ukraine. Нещодавно вирішив переїхати до Одеси та взяти на себе роль генерального директора BIIR Україна. 

Вазиль Худак – віце-президент Європейського Інвестиційного банку. Працював у державному секторі, зокрема, Державним Секретарем Міністерства фінансів, згодом міністром економіки Словацької Республіки. 

Сіріл Мюллер – віце-президент Світового банку по регіону Європи і Центральної Азії. Займав ряд посад в різних підрозділах Світового банку. Колишній віцепрезидент з питань зовнішніх і корпоративних зв’язків.

Спікери форуму обговорять нові можливості для інвестицій в Україну, а також спробують переосмислити імідж Маріуполя, Донецька та Луганська. 

До слова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про скорочення реєстрів, платформу для навчання та е-права.

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