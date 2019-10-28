Середня заробітна плата в Україні за вересень зросла і тепер становить 10 687 грн.

Порівняно із серпнем, середня номінальна зарплата зросла на 1,4%, а за рік – на 18,2%.

Тепер вона становить 10 687 грн, що у 2,6 рази вище, ніж рівень мінімальної зарплати, розмір якої – 4 173 грн.

Найвища середня зарплата у Києві – 15 626 грн. Найнижчі показники у Чернівецькій (8 338 грн), Тернопільській (8 441 грн) та Чернігівській (8 476 грн) областях.

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До слова, найвищі зарплати отримують у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (19 166 грн), фінансовій та страховій діяльності (17 929 грн), сфері інформації та телекомунікації (17 072 грн), добувній промисловості (16 643 грн).

Найнижчі зарплати у працівників охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 6 916 грн.

До слова, раніше Факти ICTV писали, кому і на скільки менше стали платити в Україні.