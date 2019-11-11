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Факти / Україна

Розтратив понад 50 млн грн: СБУ викрила екс-посадовця Укрзалізниці

СБУ викрила екс-посадовця Укрзалізниці, дії якого призвели до завдання економічних збитків України.

СБУ

Співробітникам СБУ вдалося з’ясувати, що екс-керівник однієї з регіональних філій Укрзалізниці займався розкраданням.

Він розтратив понад 50 млн грн, його дії призвели до нанесення економічних збитків державі, що підтвердила експертиза.

– Екс-керівник однієї з регіональних філій Укрзалізниці ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою. Він, зокрема, здав частину приміщень готелю Експрес у Шевченківському районі Києва, – повідомили в СБУ.

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Досудове слідство триває.

Екс-посадовцю оголосили про підозру у межах кримінального провадження, яке розпочали за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 КК України (Службове підроблення).

До слова, слідчого одного з районних відділів Нацполіції Києва затримали за отримання хабара у $3 тис.

Джерело: СБУ

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