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Факти / Україна

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 13 листопада

З 12 по 15 листопада Верховна Рада працює в режимі пленарних засідань.

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 13 листопада

Пряму онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради IX скликання 13 листопада можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

В середу нардепи розглянуть в першому читанні ряд земельних законопроектів, а також зміни до Податкового кодексу, що стосуються адміністрування податків.

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На друге читання винесені зміни в закон Про використання земель оборони, законопроект про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва та спрощення ліцензійних процедур в сфері зовнішньоекономічної діяльності.


Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради IX скликання до кінця січня 2020 року.

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